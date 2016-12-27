Печоры попали в ТОП-10 самых популярных у туристов в 2016 году малых городов России
Город Печоры Псковской области попал в ТОП-10 самых популярных у туристов по итогам 2016 года малых российских городов согласно данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.
Помимо Печор в рейтинг попали Великий Устюг (Вологодская область), Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Республики Карелия), Переславль-Залесский (Ярославская област), Плёс (Ивановская область), Ростов Великий (Ярославская область), Валдай (Новгородская область), Углич (Ярославская область) и Торжок (Тверская область).
В Печорах туристы за одну бронирование места в гостинице на одни сутки потратили в среднем 4120 рублей.
Рейтинг был составлен по данным броней гостиниц в городах с населением до 50 тысяч человек с 1 января по 31 декабря 2016 года.