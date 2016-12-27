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Общество

Накануне Нового года псковские полицейские устроили «чудесные встречи»

Полицейские и общественники побывали в одной из многодетных семей Пскова. Они привезли детям сладкие подарки, игрушки, книжки, светоотражающие элементы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Стражи порядка напомнили детям о мерах безопасности во время зимних каникул. Также инспектор ПДН УМВД России по городу Пскову Анна Иванова рассказала подопечным о необходимости соблюдения правил личной безопасности, об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия. Ее поддержала инспектор по особым поручениям УГИБДД Наталья Скачкова, которая выступила в роли Снегурочки.

В свою очередь один из мальчиков рассказал Деду Морозу, которым был член Общественного совета при УМВД Николай Мельков, о добрых поступках, совершённых им в уходящем году, об успехах в школе, а потом прочитал стихи о зиме.

«Прощаясь с  гостями, ребята высказали пожелание, чтобы подобные чудесные встречи происходили в их жизни чаще. В этот же день Дед Мороз и Снегурочка побывали и в других семьях, где вручили маленьким горожанам подарки и поздравили с наступающим Новым годом», - отметили в пресс-службе ведомства.

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