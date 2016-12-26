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Культура

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля псковичам представят «Пиковую даму»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит спектакль «Пиковая дама». В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдут два показа на малой сцене: 4 и 6 февраля в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

По словам создателей постановки, спектакль выдержан в жанре драматической мистификации. Работа создана на основе повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Режиссер – Юрий Печенежский, художник-постановщик – заслуженный художник России Александр Стройло.

«Пиковая дама» Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание», - говорится в анонсе.

В роли графини выступит Мирра Горская, заслуженная артистка России, старейшая актриса театра, которая в 2017 году отметит свое 90-летие. В спектакле также заняты Денис Золотарев, Камиль Иблеев, Денис Кугай, Алексей Пучков и Ангелина Аладова.

«Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем!» - напомнили в театре.

Спектакль предназначен для аудитории старше 12 лет. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на официальном сайте фестиваля или сайте театра, а также в кассах театра и ТЦ «Империал».

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