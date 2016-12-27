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Общество

Глава Пскова поздравил Почетного гражданина города Виктора Иванова с днем рождения

27 декабря Почетному гражданину города Пскова, ветерану Великой Отечественной войны гвардии полковнику в отставке Виктору Иванову исполнилось 92 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Глава города Иван Цецерский поздравил Виктора Иванова с днем рождения. «Отдав долгие годы своего пути службе в вооруженных силах нашей страны, вы оберегали Отчизну от любой угрозы, пережили тяжелые годы военного лихолетья. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы по-прежнему остаетесь в строю активных жителей с твердой гражданской позицией. Неоценим ваш труд, направленный на патриотическое воспитание молодежи и нового поколения военнослужащих», - сказал он и вручил ветерану приветственный адрес и памятный подарок.

Фото с pskovgorod.ru

В. Иванов поблагодарил И. Цецерского за внимание и за просмотром фотографий поделился воспоминаниями военных лет.
Напомним, Виктор Иванов родился 27 декабря 1924 года в Курской области, его отец был первым председателем колхоза. В семье воспитывались шестеро сыновей и одна дочь. Два брата погибли на фронте. Боевой путь начал в 1942 году под Воронежем, продолжил - на Курской дуге, закончил - в Праге.

После войны В. Иванов оказался в Псковской дивизии. Он возглавлял совет ветеранов дивизии, затем много лет - областной комитет ветеранов войны. 18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».
 

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