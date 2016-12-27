Псковские активисты ОНФ организовали мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров

17:55, 27 декабря 2016, ПАИ

Накануне новогоднего праздника в проекте укрепления семьи «Детской деревни SOS Псков» при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области прошел мастер-класс по изготовлению рождественских подсвечников для мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Организатором мероприятия выступила член регионального штаба ОНФ, руководитель проекта укрепления семьи Алина Чернова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

За столом собрались молодые мамы, многие из которых впервые делали новогоднее украшение своими руками. Опытом по созданию новогоднего украшения поделилась их коллега по проекту. Праздничная атмосфера объединила псковичек. Собирая новогодние сувениры, они пообщались между собой, поделились заботами. Всего в мастер-классе приняли участие 7 мам. После мероприятия они получили символические новогодние подарки.

«Работа с одинокими матерями и семьями, попавшими в социально опасное положение, – это важнейший шаг в профилактике отказов от детей. В преддверии Нового года мы считаем особенно важным напомнить каждой маме, что какие бы сложности в жизни ни произошли, она все равно остается прежде всего женщиной, мамой, что очень важно находить время не только для каждодневных хлопот, но и для простых человеческих радостей», – отметила Алина Чернова.

Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров прошел в рамках акции ОНФ «Снежный фронт», которая включает в себя как выездные рейды по оценке состояния детских и игровых площадок, доступности социальных объектов, заливку и устройство катков, организацию спортивных состязаний и встреч дворовых команд по хоккею и керлингу, так и досуговые мероприятия. Цель ряда публичных акций и мероприятий «Снежный фронт» – показать, что организация зимнего досуга имеет много вариантов, не затратных для бюджета, но имеющих популярность среди населения.

Проект укрепления семьи «Моя мама» действует в Пскове с 2008 года. Главная цель проекта – профилактика социального сиротства и комплексная помощь семьям, находящимся в кризисных ситуациях. С 2012 года проект реализуется на базе «Детской деревни SOS- Псков». В настоящее время помощь в проекте получают более 60 псковских семей, в которых воспитываются более 110 детей.