0
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
14:24
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
12:04
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
12:01
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
11:24
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
11:15
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
10:50
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
Еще новости
Общество

За полтора часа 90 псковичей воспользовались услугами пункта «Мобильный пристав» в «Ленте»

За полтора часа работы пункта «Мобильный пристав» в гипермаркете «Лента» в Пскове его услугами воспользовались 90 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных поставов по Псковской области.

Дежурство в гипермаркете вели три судебных пристава-исполнителя -  по одному из ОСП  Пскова №1, №2 и ОСП Псковского района.

«Многие граждане, которые подходили к судебным приставам-исполнителям, говорили, что узнали об акции из сообщений в социальных сетях и решили себя проверить», - отметили в пресс-службе Управления. Один из посетителей оказался должником по штрафу ГИБДД в 500 рублей, который он и оплатил сразу у приставов-исполнителей.

Граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» не только проверить себя на задолженность, но и за консультацией. Вопросы, которые они задавали судебным приставам-исполнителям, касались ареста банковских карт, взыскание алиментных обязательств, электронных сервисов службы судебных приставов.

Напоминаем, что на исполнении, в Управлении ФССП России по Псковской области находится более 175 тысяч исполнительных производств, в отношении тех, кто вовремя не оплатил штрафы, налоги, кредиты, задолженность по ЖКХ и алименты.

Судебные приставы настоятельно рекомендует жителям Пскова и области погасить в декабре задолженности по исполнительным производствам и вступить в Новый год свободными от долгов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
27 декабря 2016
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
27 декабря 2016
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
27 декабря 2016
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
27 декабря 2016
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
27 декабря 2016
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
27 декабря 2016
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
27 декабря 2016
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство 5

Идет загрузка...