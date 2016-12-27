За полтора часа 90 псковичей воспользовались услугами пункта «Мобильный пристав» в «Ленте»

14:09, 27 декабря 2016, ПАИ

За полтора часа работы пункта «Мобильный пристав» в гипермаркете «Лента» в Пскове его услугами воспользовались 90 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных поставов по Псковской области.

Дежурство в гипермаркете вели три судебных пристава-исполнителя - по одному из ОСП Пскова №1, №2 и ОСП Псковского района.

«Многие граждане, которые подходили к судебным приставам-исполнителям, говорили, что узнали об акции из сообщений в социальных сетях и решили себя проверить», - отметили в пресс-службе Управления. Один из посетителей оказался должником по штрафу ГИБДД в 500 рублей, который он и оплатил сразу у приставов-исполнителей.

Граждане обращались в пункт «Мобильный пристав» не только проверить себя на задолженность, но и за консультацией. Вопросы, которые они задавали судебным приставам-исполнителям, касались ареста банковских карт, взыскание алиментных обязательств, электронных сервисов службы судебных приставов.

Напоминаем, что на исполнении, в Управлении ФССП России по Псковской области находится более 175 тысяч исполнительных производств, в отношении тех, кто вовремя не оплатил штрафы, налоги, кредиты, задолженность по ЖКХ и алименты.

Судебные приставы настоятельно рекомендует жителям Пскова и области погасить в декабре задолженности по исполнительным производствам и вступить в Новый год свободными от долгов.