Избирком Псковской области обозначил ключевые направления в работе на 2017 год

14:19, 27 декабря 2016, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области провела в Пыталово семинар-совещание с председателями территориальных избирательных комиссий и системными администраторами ГАС «Выборы» по подведению итогов деятельности избирательных комиссий региона за период 2011-2016 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Главная цель мероприятия – определить для вновь сформированных избирательных комиссий всех уровней ключевые направления в работе и усовершенствование их деятельности в преддверии предстоящих выборов.

В своем приветственном слове глава администрации Пыталовского района Лариса Сидорук отметила сложную работу участников избирательного процесса и пожелала всем здоровья, плодотворной работы и «дружить с Избирательным кодексом» в наступающем году.

Выступая перед участниками совещания, председатель областного избиркома Николая Цветков сказал: «Самый главный итог нашей совместной работы, и это отмечалось ЦИК России, - никаких оснований ставить под сомнения итоги голосования в Псковской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва и выборам депутатов Псковского областного Собрания шестого созыва нет, и Псковская область - один из немногих регионов, где отмечается высочайший уровень доверия к итогам голосования и работе избирательной системы».

Он добавил: «Мы справилась с той задачей, которая была поставлена главой государства и главой Центризбиркома - провести выборы легитимно, конкурентно, с уважением к избирателям».

Вместе с тем, председатель избиркома отметил, что впереди всех ждет еще более конструктивная работа по разработке концепции развития избирательной системы Псковской области в рамках тех новационных предложений по реорганизации избирательной системы, которые прозвучали на недавнем совещании в ЦИК России с председателями региональных избиркомов.

В своем выступлении Н. Цветков также подчеркнул, что предстоит сложная кампания по выборам президента Российской Федерации, поэтому избирательную систему ждёт целый ряд новшеств: оснащение всех избирательных комиссий видеокамерами и введение на протоколах об итогах голосования QR-кода.

«Нас всех ждет масштабная работа по кардинальному усовершенствованию всей системы обучения членов участковых и территориальных комиссий, а также вывод на новый качественный уровень всех информационно-просветительских программ», - подытожил глава облизбиркома.

Об организации работы избирательных комиссий в 2017 году также рассказал секретарь регионального избиркома Сергей Ковальчук, о работе государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» - руководитель информационного центра комиссии Ангелина Иванова, о деятельности контрольно-ревизионных территориальных избирательных комиссий городов и районов - заместитель председателя избирательной комиссии Иван Патлач.

В свою очередь начальник отдела правового обеспечения облизбиркома Светлана Яковлева проинформировала о работе избирательных комиссий с поступившими жалобами в период избирательных кампаний, руководитель АНО «Центр медиации и правового просвещения» Семен Никонов поделился с присутствующими итогами работы «горячей линии» с избирателями.

В заключение совещания Николая Цветков вручил 23-м коллегам почетные грамоты и благодарности ЦИК России и председателя ЦИК России, администрации Псковской области, областного Собрания депутатов и Избирательной комиссии региона за добросовестную работу, высокий профессионализм при подготовке и проведении избирательных кампаний в Единый день голосования, 18 сентября.

Также были подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов регионального парламента шестого созыва. Гран-при получила окружная избирательной комиссии (ОИК) № 19 Стругокрасненского района. Дипломами первой степени награждены ОИК № 20 Опочецкого района и ОИК № 15 Пыталовского района, второй степени - ОИК № 16 Новоржевского района, третьей степени - окружная избирательная комиссия № 13 Островского района.