0
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
14:24
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
12:04
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
12:01
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
11:24
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
11:15
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
10:50
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
Еще новости
Общество

Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России

27 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак принимает участие в заседании Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Совещание посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото с pskov.ru

На заседании планируется рассмотреть роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России: снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию, сообщается на сайте Кремля.

По итогам Госсовета глава гоусдарства даст конкретные поручения, формирующие экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу.

Напомним, следующий год объявлен в России Годом экологии. Общая сумма природоохранных инвестиций на 2017 год составляет 24 млрд рублей. Всего в предварительный план включены 64 мероприятия в 22 регионах страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
27 декабря 2016
Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
27 декабря 2016
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую систему экстренного оповещения в Пскове
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
27 декабря 2016
Псковских призывников впервые кормили в вагонах-ресторанах
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
27 декабря 2016
Максим Жаворонков: Жители Псковской области уже не раз убеждались, что на службу МЧС можно положиться
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
27 декабря 2016
Александр Котов: Сегодня мы чествуем людей, чьи трудовые будни наполнены отвагой и самопожертвованием
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
27 декабря 2016
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство
27 декабря 2016
В Совфеде предложили ввести плату за любительское рыболовство 5

Идет загрузка...