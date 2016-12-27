Андрей Турчак принимает участие в заседании Госсовета при президенте, посвященном экологическому развитию России

14:24, 27 декабря 2016, ПАИ

27 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак принимает участие в заседании Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Совещание посвящено вопросу экологического развития страны в интересах будущих поколений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На заседании планируется рассмотреть роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России: снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.

С основными докладами выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, возглавлявшие рабочую группу по подготовке к заседанию, сообщается на сайте Кремля.

По итогам Госсовета глава гоусдарства даст конкретные поручения, формирующие экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу.

Напомним, следующий год объявлен в России Годом экологии. Общая сумма природоохранных инвестиций на 2017 год составляет 24 млрд рублей. Всего в предварительный план включены 64 мероприятия в 22 регионах страны.