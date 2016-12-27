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Экономика

Две тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получали господдержку в 2016 году в Псковской области

В текущем году господдержку в Псковской области получали 2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, 5 тысяч рабочих мест. Об этом шла речь на  координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области, который проводит сегодня, 27 декабря, заместитель главы региона Сергей Перников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Также отмечалось, что инвестиции в оборудование на предприятиях малого и среднего бизнеса в Псковской области в этом году в сумме составили порядка 200 млн рублей.

Всего в текущем году в регионе работали 11 тыс. 972 индивидуальных предпринимателей, 1 тыс. 10 малых предприятий, 8 тыс. 346 – микропредприятий и 54 субъекта среднего бизнеса.

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