В Псковской областной больнице объявлен карантин

14:26, 27 декабря 2016, ПАИ

Со вторника, 27 декабря, по решению руководства медучреждения закрыта на карантин по ОРВИ и грипу Псковская областная клиническая больница. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный санитарный врач региона, начальник территориального управления Роспотребназора по Псковской области Александр Нестерук.

В связи с карантином в больнице запрещены посещения больных, при этом для посещения тяжело больных необходимо получить разрешение заведующего отделением.

Как отметил Нестерук, в целом по области эпидемиологический порог по ОРВИ не превышен, а в Пскове наблюдается незначительное превышение (на 0,5%), причём не за счёт взрослого, а за счёт детского населения.

Напомним, по данным на понедельник, 26 декабря, в регионе были закрыты на карантин из-за ОРВИ 13 классов, в том числе 2 в Пскове (школы №№ 4 и 8), 4 — в Великих Луках, 4 — в Печорском районе, 1 — в Себеже. Также на карантине находится одна группа детского сада в Пушкинских Горах.

За прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в Псковской области составило порядка 3700 человек, в том числе в Пскове — 1768 человек.