Грипп А и В выявили на минувшей неделе у заболевших псковичей

14:37, 27 декабря 2016, ПАИ

На минувшей неделе, с 19 по 15 декабря, Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области методом ПЦР-диагностики выявил у двух заболевших жителей региона грипп А, у двух – грипп В и у одного РС - вирусы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю ОРВИ в Псковской области заболели 3 тыс. 712 человек, среди которых 1 тыс. 768 – жители Пскова.

«Заболеваемость по совокупному населению в области не превышает недельный эпидемический порог», - отметили в Роспотребнадзоре.