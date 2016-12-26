Территория бывшего концлагеря «Моглино» признана объектом культурного наследия

14:42, 27 декабря 2016, ПАИ

Территория бывшего концентрационного лагеря «Моглино» (ноябрь 1941- март 1944) в Псковском районе включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. В распоряжении редакции Псковского агентства информации находится копия соответствующего приказа Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Напомним, Моглинский лагерь был организован в постройках бывшей погранкомендатуры. Свидетели – бывшие заключенные лагеря и жители деревни Моглино - рассказывали о тяжести установленного для обитателей лагеря тюремного режима, широком применении пыток, истязаниях и массовых расстрелах.

Их показания подтвердились при производстве раскопок десяти обнаруженных в кустарнике недалеко от Моглино ям-могил. Оттуда были извлечены более 100 трупов, в том числе тела 41 ребенка. При исследовании на головах погибших были обнаружены огнестрельные повреждения, а на большинстве детских трупов - переломы костей черепа от удара тяжелым, твердым и тупым предметом или же от удара головой обо что-то твердое.