1
10:22
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
12:18
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
10:49
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
14:30
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
11:38
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
10:56
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной
13:56
Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2016»
Еще новости
Культура

Территория бывшего концлагеря «Моглино» признана объектом культурного наследия

Территория бывшего концентрационного лагеря «Моглино» (ноябрь 1941- март 1944) в Псковском районе включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. В распоряжении редакции Псковского агентства информации находится копия соответствующего приказа Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Напомним, Моглинский лагерь был организован в постройках бывшей погранкомендатуры. Свидетели – бывшие заключенные лагеря и жители деревни Моглино - рассказывали о тяжести установленного для обитателей лагеря тюремного режима, широком применении пыток, истязаниях и массовых расстрелах.

Их показания подтвердились при производстве раскопок десяти обнаруженных в кустарнике недалеко от Моглино ям-могил. Оттуда были извлечены более 100 трупов, в том числе тела 41 ребенка. При исследовании на головах погибших были обнаружены огнестрельные повреждения, а на большинстве детских трупов - переломы костей черепа от удара тяжелым, твердым и тупым предметом или же от удара головой обо что-то твердое.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
26 декабря 2016
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
24 декабря 2016
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар 6
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
24 декабря 2016
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
23 декабря 2016
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
22 декабря 2016
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной
22 декабря 2016
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной 12
Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2016»
20 декабря 2016
Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2016»
Псковский «митёк» Александр Бушуев представил свои картины в Москве
20 декабря 2016
Псковский «митёк» Александр Бушуев представил свои картины в Москве 9

Идет загрузка...