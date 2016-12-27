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Экономика

Долю малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Псковской области планируют вырастить до 40%

В соответствии с утверждённой стратегией развития малого и среднего бизнеса в Псковской области до 2030 года, долю предприятий этих категорий в валовом региональном продукте планируется увеличить с 20 до 40%. Об этом сообщил  заместитель главы региона Сергей Перников на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области  27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Замгубернатора заметил, что содержание утверждённой стратегии необходимо донести до самих предпринимателей, особенно в муниципалитетах. «Пока качество институтов развития малого и среднего бизнеса  невысокое и требует более пристального внимания», - подчеркнул он.

Сергей Перников также назвал главные направления стратегии. Это развитие кооперативов на селе, образовательные программы для предпринимателей, решение вопросов по принципу одного окна, финансово-имущественная поддержка, стимулирование участия в госзакупках, налоговые льготы.

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