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Экономика

Региональные власти оценили эффективность субсидий малому и среднему бизнесу

Госкомитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политики провёл мониторинг эффективности использования субъектами малого и среднего предпринимательства региона выделенных им ранее субсидий. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета Андрей Михеев сегодня, 27 декабря, на заседании координационного совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области доложил, что по субсидиям за 2015 год на создание новых рабочих мест 34 субъекта полностью исполнили свои обязательства, 5 — с нарушением сроков, 4 — не исполнили. При этом некоторые получатели субсидий ещё не предоставили отчетности. 

По словам Михеева, не сумевшие создать новых рабочих мест за счёт финансовой господдержки предприниматели объяснили фиаско сложной экономической ситуацией.

«Сейчас проводим с ними работу. Будем вынуждены требовать возвращения средств в бюджет, если выполнить обязательства невозможно», — отметил председатель госкомитета.

«Все меры поддержки с 2017 году будут теперь возвратными. Это разумно, а то некоторые тратили средства поддержки просто на текущие нужды», — отреагировал вице-губернатор Сергей Перников.

В рамках оценки расходования субсидий на сохранение занятости и зарплаты не меньше средней в течение года госкомитет проверял 3 предприятия в сфере ремесел и промыслов. По словам Михеева, все получатели господдержки свои обязательства здесь выполнили. 

Также проверялись обязательства не продавать в течение 3 лет имущество, приобретённое за счёт субсидий. Под проверку попали 52 субъекта малого и среднего бизнеса, получившие поддержку ещё в 2013 году. 46 из них свои обязательства исполнили, 1 предприятие было признано банкротом, а ещё 1 находится в стадии ликвидации. Ещё 1 компания продала субсидированные транспортные средства, при этом фирме уверяют, что направляли необходимые документы в администрацию. «Входящего штампа комитета нет, только администрации. Разбираемся», — добавил докладчик.

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