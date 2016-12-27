В 2017 году псковский малый и средний бизнес получит более 30 млн рублей

15:08, 27 декабря 2016, ПАИ

В 2017 году лимит поддержки малого и среднего бизнеса для Псковской области установлен в размере 30,5 млн из федерального бюджета, ещё 2,65 млн рублей составит софинансирование из региональной казны. Такие данные озвучил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации региона 27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Направлениями поддержки, по словам замгубернатора, будут микрозаймы предпринимателям, деятельность Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта, создание Центра инноваций социальной сферы и Регионального центра инжиниринга.

«Надо вовлекать молодых людей. Уже есть 7 проектов. У многих есть идеи, но они не готовы их реализовывать. С такой удивительной реакцией мы столкнулись. Это и наша недоработка, и недоработка вузов. В этом направлении мы имеем очень хорошую перспективу», - добавил Сергей Перников.

Он предложил следующее заседание координационного совета сделать расширенным и пригласить на него предпринимателей, банки, общественные организации. «Нужна обратная связь, нужно понимать, доходят ли меры поддержки, эффективны ли они. Мы готовы оперативно меняться и менять направления работы», - подчеркнул заместитель главы региона.