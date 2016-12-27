0
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
13:15
Чем запомнится этот год
21:26
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:36
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
14:03
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
13:38
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
Еще новости
Экономика

В 2017 году псковский малый и средний бизнес получит более 30 млн рублей

В 2017 году лимит поддержки малого и среднего бизнеса  для Псковской области установлен в размере 30,5 млн из федерального бюджета, ещё  2,65 млн рублей составит софинансирование из региональной казны. Такие данные озвучил заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации региона 27 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Направлениями  поддержки, по словам замгубернатора, будут микрозаймы предпринимателям, деятельность Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта, создание Центра инноваций социальной сферы и Регионального центра инжиниринга.

«Надо вовлекать молодых людей. Уже есть 7 проектов. У многих есть идеи, но они не готовы их реализовывать. С такой удивительной реакцией мы столкнулись. Это и наша недоработка, и недоработка вузов. В этом направлении мы имеем очень хорошую перспективу», - добавил Сергей Перников.

Он предложил следующее заседание координационного совета сделать расширенным и пригласить на него предпринимателей, банки, общественные организации. «Нужна обратная связь, нужно понимать, доходят ли меры поддержки, эффективны ли они. Мы готовы оперативно меняться и менять направления работы», - подчеркнул заместитель главы региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
Чем запомнится этот год
27 декабря 2016
Чем запомнится этот год 1
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
26 декабря 2016
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом 1
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
26 декабря 2016
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
26 декабря 2016
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
26 декабря 2016
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино» 15
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет

Идет загрузка...