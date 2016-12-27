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Общество

Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня

С 2012 года в Псковской области 103 фермера получили гранты, общий объем финансирования составил 189 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник регионального управления сельского хозяйства Николай Романов 27 декабря на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Сергей Перников отметил: «Все проверки показали, что все меры поддержки дошли до адресатов. Одно было нецелевое использование?» Глава профильного комитета дал утвердительный ответ: «Да, один фермер вместо коровы купил коня. Нам пришлось объяснять, что он же не «Мерседес» купил, просто решил заниматься коневодством».

Также Н. Романов доложил, что в 2017 году для семейных ферм в виде субсидий предусматриваются 10 миллионов рублей, для начинающих - 2,25 миллиона. «Объемы увеличиваются. Будем поддерживать кооперацию», - констатировал он.

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