95 случаев острых кишечных инфекций выявили в Псковской области за неделю

15:20, 27 декабря 2016, ПАИ

За неделю с 19 по 25 декабря в Псковской области зарегистрировали 95 случаев острых кишечных инфекций. При этом 49 человек из числа заболевших – жители Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. Там отметили, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

Кроме того, с целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю сотрудники псковского Роспотребнадзора исследовали 35 проб воды, одна из которых оказалась неудовлетворительного качества. Также были проверены 70 смывов и 16 пищевых продуктов, все они соответствовали требованиям.

За сень дней сотрудники Управления составили 29 протоколов об административных правонарушениях, выдали 13 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.