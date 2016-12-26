Бюджетный дебют

15:51, 27 декабря 2016, ПАИ

26 декабря Псковское областное Собрание депутатов утвердило бюджет на 2017 год во втором и третьим чтениях. Корреспондент Псковского агентства информации понаблюдал за традиционной «дискуссией» представителей «Единой России» с оппозицией.

«Партийная дисциплина и всё прочее такое»

Традиционные «десятиминутки гнева» – выступления представителей фракций до рассмотрения повестки дня – открыл оставшийся после смерти Александра Рогова главным оратором во фракции КПРФ Виктор Дуля.

Он напомнил, что ещё на предыдущей сессии в ходе первого чтения бюджета «оппозиционные партии уже высказали резкое отрицательное отношение» и снисходительно-великодушно добавил: «Сегодня по-прежнему не стану убеждать депутатов фракции «Единая Россия» голосовать против. Понимаю: партийная дисциплина и всё прочее такое. Если в бюджет будет заложен даже 1 рубль, фракция проголосует единогласно: вы не имеете права свободного голоса».

Затем представитель компартии походя раскритиковал результаты работы согласительной комиссии, которая дорабатывала проект документа о доходах и расходах после первого чтения. Симптоматично, что КПРФ была той единственной фракцией, которая в эту комиссию никого не делегировала.

Виктор Дуля ещё успел посетовать на то, что МРОТ не растёт до прожиточного минимума, а в 2017 году планируется как всегда увеличить тарифы, после чего ни много ни мало заявил, что «коммунисты во всем этом усматривают признаки геноцида» и планируют жаловаться не только в Конституционный суд Российской Федерации, но и (внезапно!) в Европейский суд по правам человека. От представителя компартии отсылка к ЕСПЧ было настолько неожиданной, что Дуле это в ходе сессии ещё не раз вспомнили.

Следом на сцену поднялся яблочник Лев Шлосберг, который не оставляет попыток привить коллегам-парламентариям интерес к своим авторским десятиминутным экспресс-курсам «Что в бюджете не так, и как это исправить».

Наконец очередь дошла до лидера псковских справедливороссов Олега Брячака, который в нынешнем году – как и в 2014-м, когда проходила губернаторская выборная кампания – взял курс на максимальное обострение взаимоотношений с областными властями.

Он сразу же заявил, что готов ответить в суде за каждое своё слово, и такой зачин интриговал. Как оказалось, напрасно: г-н Брячак в который уж раз раскритиковал «губительную кредитную политику губернатора». «Я ещё могу понять: берём деньги, вкладываем в производство, зарабатываем. Но вложена большая часть в дороги, которые разбиты, а денег нет. Да, что-то сделано немного, по мелочи, я не спорю. То, что не важно, типа Детского парка», - резанул справедливоросс. Пикантность этому спичу придавало то, что и сам Брячак-младший и его соратница по партии Наталья Тудакова недавно подали иски о признании себя банкротами. Причём сам лидер псковской «СР» задолжал, ни много ни мало, 326 млн рублей.

Закончил своё выступление Брячак пожеланием смены власти в регионе в наступающем 2017 году.

Когда слово перешло к лидеру псковских «соколов Жириновского» Антону Минакову, то он лишь вновь сообщил, словно оправдываясь, что ЛДПР голосовать за проект областного свода доходов и расходов не будет, так как региональная казна во многом зависит от федеральной, а на общенациональном уровне партия уже не поддержала бюджет.

«В этом и есть суть настоящей власти»

Раньше бюджетные сессии на этом нередко и заканчивались: представители «Единой России» предпочитали давать ораторский бой своим оппонентам в ходе обсуждения самого вопроса о бюджете. Но в этот раз на сцену поднялся молодой вице-спикер Виктор Остренко, у которого была заготовлена драматическая речь.

Он напомнил, что завершается непростой високосный год, в котором были тяжёлые утраты. Речь шла в первую очередь о гибели в начале декабря сразу двух депутатов областного Собрания – Александра Рогова и Александра Василевского. «Однако жизнь вытаскивает нас из непозволительного состояния отчаяния и заставляет идти вперёд. В этом и есть суть настоящей власти, чтобы не опускать руки, не распускать нюни, а последовательного идти дальше и улучшать благосостояние наших граждан», – заявил единоросс.

«Несмотря на высказанные скептиками традиционные предостережения год назад и резкие выпады сегодня все важные инфраструктурные проекты были реализованы», – продолжил он, перечислив наиболее знаковые: строительство перинатального и онкоцентра в Пскове, великолукского путепровода, второй очереди Северного обхода в областном центре, первой за 25 лет новой школы (в Борисовичах), запланированное строительство ещё одной школы в Великих Луках, капремонт драмтеатра там же, продолжение программы ремонта сельских домов культуры, развитие особой экономической зоны Моглино, подготовка к сдаче физдиспансера в новом спортцентре «Олимп» в Борисовичах, начало подготовки к созданию студенческого городка на базе недостроенной гостиницы «Интурист»...

Отдельно г-н Остренко поблагодарил представителей региональной исполнительной власти «за обеспечение транспортом наших сельских поселений, которые непосредственно работают с гражданами на местах». «Это я про 47 внедорожников», – пояснил выступающий. Напомним, ранее покупка автомобилей Renault Duster для волостных администрацией как некая непозволительная роскошь также ставилась оппозицией в упрёк администрации области.

«Это всё важнейшие проекты, от них зависит будущее региона и качество жизни наших людей. Их реализация требовала грамотного финансового планирования, – резюмировал вице-спикер. – Да, мы уже не первый год работаем в непростых бюджетных условиях, видим и вынужденные меры по выплате кредитных процентов. Но бОльшая часть этих [кредитных] средств были направлены на проекты развития, а не на проедание».

Попутно он дал отповедь коммунисту Дуле за обвинения в голосовании по указке: «На попытки обвинить нас в соглашательстве по всем вопросам хочу сказать: у нас есть тоже свои обстоятельства, которые вызывают нашу настороженность и тревогу, например, временно отложенная индексация соцвыплат, предельно урезанные программы по капитальным вложениям, невозможность увеличить дотации муниципальным образования и т.д. Однако мы работаем над бюджетом в тесной связке с исполнительной власти так, чтобы все задачи, стоящие перед нами, были решены».

«Поверьте, все у нас будет хорошо»

Перед рассмотрением главного законопроекта сессии губернатор Андрей Турчак сказал несколько слов парламентариям, поскольку 16 декабря, во время первого чтения, не выступал с традиционным бюджетным посланием, так как был в отъезде.

Он подчеркнул, что при формировании бюджета администрация области исходила из необходимости сохранить социальную ориентированность, обеспечить дополнительные поступления в бюджет, завершить реализацию начатых социальных и инфраструктурных проектов, а также не допустить рост госдолга и продолжить работу по замещению коммерческих кредитов выгодными бюджетными.

«Конечно, есть вопросы – они должны быть, это нормально», – добавил губернатор и вспомнил про высказывания коммуниста Дули о «тришкином кафтане».

«Если говорить по-житейски, с этим можно согласиться. Соцвыплат никогда и никому не хватает, – напомнил он банальную истину. – Мне кажется, оценивать ситуацию надо исходя из главного: справляется система социальной защиты со своей функцией или не справляется. У нас 40 различных социальных льгот и выплат, 300 тысяч наших граждан ими охвачено. Сумма, которая предусмотрена в бюджете на следующий год, – 2,4 млрд рублей. При этом более четверти всех льгот и выплат было введено нами в последние годы. Мы с вами вместе приняли более десятка мер социальной поддержки: раньше их просто не существовало! Это ветеранские, дополнительные выплаты по этому закону для детей войны, это региональный материнский капитал, выплаты усыновителям, на третьего ребенка, выплаты опекунам. Выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет. Наша задача – в эти непростые времена её сохранить».

Также глава региона прокомментировал высказывание коммуниста и других представителей оппозиции о низких доходах граждан. Он обратил внимание представителя КПРФ, что промышленность и сельское хозяйство региона показывают рост производительности более высокими темпами, чем в среднем по Северо-Западу, в связи с чем напомнил о проблеме с серыми зарплатами, с которых не отчисляются средства в казну и на выплату пенсий.

Андрей Турчак сообщил, что региональным властям удалось-таки убедить представителей объединений работодателей подписать трехстороннее соглашение о повышении МРОТ во внебюджетной сфере региона. Размер минимальной зарплаты, на которой сошлись и областные власти, и профсоюзы, и предприниматели, губернатор называть не стал, но пообещал, что он станет известна в ближайшие дни.

«Другая тема, зазвучавшая после 2-летнего перерыва – о госдолге», – продолжил глава региона, перейдя к ответам на выступление г-на Брячака, которого прямо так и не назвал: в прошлый раз эсер обрушивался с критикой на кредитную политику администрации перед выборами губернатора, тогда как на следующий год, наоборот, уже хвалил администрацию за успешное замещение коммерческих кредитов бюджетными.

«Ситуация [c госдолгом] у нас абсолютно типична для большинства российских регионов», – заметил Андрей Турчак. Он напомнил, что коммерческие кредиты не «проедались», как заявляли некоторые визави власти, а тратились на софинансирование федеральных программ, которые на 1 вложенный рубль давали области «безвозмездно и навсегда» в 5 раз больше.

«Мы все смертны, как показали последние события. Вспомните онкоцентр – это был ужас и позор. В новом здании сидят 1,5 млрд федеральных средств – ни у кого нет иллюзий, что мы смогли бы его построить без этих денег, – привёл конкретный пример губернатор. – Мы не нарушили никаких норм бюджетного законодательства, нам не грозят никакие санкции, а в этом году нам удалось перевести 4 млрд коммерческих кредитов в бюджетные – о чем год назад кое-кто восторженно говорил, а сейчас упорно не замечает».

Не смог обойти Турчак и высказывания Брячака о «Дастерах» для сельских поселений, которые он назвал заявлениями «за гранью добра и зла, за гранью нормального человеческого понимания». Попутно он уколол Брячака ремаркой: «Если вспомнить джипы с блатными номерами некоторых депутатов, которые судя по декларациям еле-еле сводят концы с концами...»: напомним, главный псковский эсер, крупный предприниматель по моде, заданной ещё его отцом, Михаилом Брячаком, действительно предпочитает декларировать более чем скромные суммы доходов – всего 209 тысяч рублей за 2015 год.

После этого губернатор прокомментировал предложение Льва Шлосберга перераспределить средства, выделяемые из бюджета для стимулирования работы крупных налогоплательщиков или для создания ОЭЗ «Моглино», на медицину и другие соцнужды. Глава области напомнил, что, к примеру, тот же Великолукский мясокомбинат отчисляет в бюджет 265 млн рублей налогов. «Я уже не говорю о более чем трех тысячах рабочих мест», – добавил он. Открытый недавно лесозавод «Судома» в Дедовичском районе даёт региону ещё около 400 рабочих мест (а значит, и отчисления НДФЛ в зарплат этих работников) и 100 млн рублей других налоговых сборов. Наконец, «Моглино» обеспечит ещё больший налоговый потенциал», резюмировал Турчак.

«То же самое, Лев Маркович, можно сказать о вашем предложении сократить средствах на мелиорацию. Ни в коем случае нельзя сокращать, вводить в сельхозоборот 10-15 тысяч га в год – амбициозная, но выполнимая задача», - пояснил губернатор.

«Бюджет непростой, но он позволит нам достаточно уверенно прожить следующий год. А с учётом федеральных поступлений, поверьте, все у нас будет хорошо, – подытожил своё выступление глава региона. – Постепенно, за 2-3 года, мы закончим крупные стройки и сможем получить дополнительные средства в бюджет».

Вопросы с ответами

Следом начался раунд депутатских вопросов.

Единственный в Собрании представитель «Яблока» ещё раз обратил внимание на проблему финансирования сферы здравоохранения. Он подчеркнул, что в бюджете пока имеется дефицит средств по этой программе и предсказал, что денег хватит только до 3-го квартала.

Турчак признал, что проблема есть и без федеральной поддержки области не справиться: прежде всего, по лекарственному обеспечению орфанных больных [имеющих редкие заболевания – ПАИ], – псковской медицине необходимо дополнительно как минимум 300 млн рублей.

«По орфанным заболеваниям мы неоднократно обращались в правительство. Поддержка федерации была обещана региону, но она пока не отражена в бюджете. Никакой катастрофы здесь нет. Ну и не стоит забывать, что бюджет у нас не статичный. Поэтому будем работать с федераций и получать дополнительное финансирование», - пояснил глава региона.

Второй вопрос Льва Шлосберга касался перспектив ликвидации склада пестицидов в населённом пункте Лесное Островского района. «Мы ровно также обеспокоены этой проблемой. 2 года назад мы получили поддержку профильного министерства. Но в [федеральном] бюджете на 2017 год этих средств нет из-за общего секвестра, однако в нашем бюджете предусмотрены средства для безопасного хранения пестицидов», - рассказал Андрей Турчак.

Самый молодой депутат регионального парламента, представительница «Молодой гвардии «Единой России» Лидия Драгунова поинтересовалась судьбой псковской библиотеки им. Каверина для детей и юношества, которая переехала из «Дома губернатора» в связи с необходимостью ремонта здания. Турчак ответил, что в 2017 году в регион поступят средства на реставрацию, а «после этого библиотека вернётся в старые помещения».

Тем временем Виктор Дуля попытался «срезать» губернатора всё тем же вопросом про МРОТ: согласен ли он с утверждением, что уровень прожиточного минимума искусственно опускается до размера минимальных зарплат и пенсий.

«Мне кажется, вы заблуждаетесь. Я, честно говоря, думал, вы с радостью воспримете новость, что нам удалось убедить наших работодателей подписать трёхстороннее соглашение по повышению МРОТ в регионе. Цифра, которая там будет проставлена – она будет обеспечивать выход из тени, а некоторых – и из чёрной зоны», – попенял коммунисту на невнимательность Турчак.

Олег Брячак свой вопрос посвятил судьбе экс-депутата областного Собрания Василия Салопова, который, по его словам, признал свою вину в хищении у государства более 1 млрд рублей по так называемому «делу Гавунаса» [о завладении долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Псковпищепром» с причинением ущерба государству в особо крупном размере – ПАИ].

Эсер напомнил, что ранее г-н Салопов подал иск о признании себя банкротом, и подчеркнул, что в списке реестра кредиторов он до сих пор не увидел администрацию региона. «На сегодняшний день мы видим в реестре только «Сбербанк». Возможно вы не в курсе? Я предложил создать рабочую группу. Как вы к этому относитесь?», – спросил Олег Михайлович.

Губернатор высказал мнение, что «хищением госимущества Салопов занимался вместе с г-ном [Михаилом] Гавунасом». «Мы считаем, что ответственность должна быть солидарной. Когда завершатся определённые юридические процедуры, администрация области подаст иск о солидарной ответственности этих двух граждан», - пообещал Турчак.

Наконец, либерал-демократ Антон Минаков напомнил, что в непростых экономических условиях региональные власти пошли на снижение налоговых льгот и поинтересовался, будет ли пересматриваться местная налоговая политика в дальнейшем. На это глава области ответил, что принятые решением принимались «не с кондачка», а после серьезного обсуждения с работодателями, представителями крупного, среднего и малого бизнесов. «На 2017 год это константа. При рассмотрении бюджета на 2018 год можем вернуться к этому вопросу», – добавил он.

Дорогу молодым

Наконец, наступил финал, на языке парламентского регламента именуемый «суждения».

В первую очередь, слово предоставили председателю бюджетного комитета Собрания и сопредседателю согласительной комиссии Борису Полозову. Как представитель «Единой России» и корифей псковской политики, он счёл необходимым дать свой ответ оппонентам партии власти. «Несомненно, мнение оппозиции – важнейший элемент работы любого законодательного органа. Но очень бы хотелось, чтобы оно было компетентным и чтобы было желание действительно разобраться в ответах», – сказал Борис Геннадьевич.

На слова Дули о «тришкином кафтане» он заметил, что если бы коммунисты участвовали в работе согласительной комиссии, то увидели бы, что она «как раз отклонила попытку одного из депутатов заняться перекраиванием такого «тришкиного кафтана». Речь, видимо, шла о 30 поправках г-на Шлосберга, которому г-н Полозов тут же ответил на высказывания о несоответствии госпрограмм проекту бюджета: «Уже четыре раза говорилось, что мы не должны воспринимать бюджет как нечто статичное. Это полнейшее нежелание слышать и воспринять эти объяснения. Как говорится, ради красного словца или красной строки не пожалеют и отца. Это будет присутствовать до тех пор, пока здесь присутствуют СМИ».

«Долг – это плохо, это очень плохо: жить в долг, – продолжил вице-спикер, комментируя уже основную претензию о закредитованности региона. – Но ни одна норма бюджетного законодательства у нас не нарушена. Второе: на один рубль привлечено дополнительно 4-5 рублей. А главное, я вижу, что за последние 6-7 лет с точки зрения инфраструктуры в Псковской области сделано больше, чем за предшествующие 25 лет».

Нынешний главный оппонент областных властей Олег Брячак заметил, что обсуждать проект бюджета не считает необходимым, так как, якобы, он «давно принят одним человеком». Вместо этого он решил креативно продолжить свою личную вендетту с губернатором и тихим задушевным голосом поведал коллегам, что намерен рассказать им сказку. «Новый Год скоро – такое сказочное время...», – улыбнулся эсер.

Парламентарии и остальные присутствовавшие в зале скоро оценили, что с такими талантами рассказчика Олега Михайловича вполне могли бы пристроить на работу в «Спокойной ночи, малыши!». В сказке говорилось о жившей небогато многодетной матери Ольги, которая, очевидно, символизировала Псковскую область. Однажды в её жизни появился видный приезжий кавалер, который ездил на чёрном «Мерседесе» (упоминание про машину показалось импровизацией в ответ на уколы про «джип с блатными номерами»). Якобы, этот самый молодой человек начал активно благоустраивать быт одинокой матери и её детишек: постриг кусты, выложил берега прудика камнями, бассейн построил (это, конечно, была отсылка к реконструкции Детского и Финского парка, набережных etc.) «Жила-жила Ольга — не нарадоваться было. Все хорошо было, деньги водились – жили не тужили. Но однажды ухажёр не пришёл домой. День нет, два нет. Потом стук в дверь. Открывает – а там стоят судебные приставы. Оказывается, все это на кредитные деньги было сделано. И пришлось мамочке все это отдавать», – тянул слова Брячак.

«Сказка ложь, да в ней намёк», – игриво завершил он свой рассказ. Между тем по залу прошёл смешок, потому что описанная ситуация с невозвратом долгов и приставами иллюстрировала в первую очередь личную коллизию самого Брячака.

Тут по устоявшемуся годами распорядку должно было бы прозвучать традиционное как новогоднее послание президента выступление Алексея Севастьянова о том, что оппозиция из года в год предрекает области катастрофу с «таким» бюджетом, однако эти эсхатологические прогнозы никогда не сбываются. И это выступление действительно прозвучало – но позже.

Вперёд штатного оппонента оппозиции неожиданно для наблюдателей бросились многие депутаты-новички или те, кто ранее в публичной активности в Собрании замечен не был.

Первым среди них слово взял молодой депутат из Порхова Геннадий Григорьев.

Он напомнил, что под конец 2014 года, который был объявлен Годом культуры, в Порховский район приезжал губернатор и ему показали здание бывшего кинотеатра. «Сейчас заканчивается Год кино – и в моём городе маленьком открылся кинотеатр. Пришли туда в субботу: мест нету, весь кинотеатр заполнен. Вы бы видели вот эту искорку в глазах детей! Огромное спасибо от всех жителей Порховского района за то, что у нас открылся кинотеатр!» – поделился парламентарий. «В субботу присутствовал в Дно, это тоже мой округ – там выиграли грант, и в 2017 году у них тоже будет свой кинотеатр. Вот так возрождается село!», – добавил он.

Инициативу подхватил профессор великолукской сельхозакадемии Всеволод Козловский, которому слух резануло обещание представителей КПРФ обратиться в Европейский суд по правам человека. «Зачем в ЕСПЧ? Давайте в Дом солнца к буддийским монахам обратимся!» – потроллил он верных ленинцев.

Тут, наконец, очередь дошла до Севастьянова, который с видом опытного экскурсовода рассказал Козловскому: «Раньше эта флейта была у Льва Марковича [Шлосберга], теперь её перехватили Брячак и Дуля. Привыкайте: каждый раз перед Новым Годом они говорят, что мы умрём. [...] Все нормально, походу подкорректируем и будем жить. В следующем году опять посмотрим коллегам в глаза – но самое страшное, что они снова будут нас хоронить».

Пожурить коммунистов решил и директор лесхоза из Стругокрасненского района Николай Бурый, который заметил, что ему дико слышать от коммуниста слова про ЕСПЧ. Также он рассказал коллегам, что проанализировал бюджет по тем статьям, в которых хорошо разбирается, например, о лесном хозяйстве, и дал оценку, что региональным властями очень многое сделано и делается в этой сфере.

Наконец, он решил ответить и на критику в адрес губернатора: «Что он, руководитель Псковской народной республики? Он что, вышел из состава федерации? Он выполняет все свои функции в контексте федерального законодательства и гораздо чаще нас находится в контакте с правительством, – заметил Николай Лавренович. – Критика полезна, и ваша задача как оппозиции её высказывать. Но не перехлёстывайте».

Компанию депутатов-неофитов разбавил председатель комитета по АПК, руководитель крупного сельхозпредприятия Александр Братчиков. Он заметил, что из выступлений оппозиции «может сложиться мнение, что мы не хотим улучшения жизни наших граждан» и рассказал о личных потерях ради общего дела: «Я лично выступал за сокращение льгот для сельхозпроизводителей. Многие знают, чего мне это стоило. А для чего я это делал? Чтобы увеличить доходную часть бюджета!»

«Можно по разному относится к строительству объездной [дороги], реконструкции Финского парка, Пушкинского театра – но всем этим пользуемся мы, это всё останется нам с вами. А за всем этим стоит губернатор, – продолжил он. – Бюджет будет приниматься скорее всего партией «Единая Россия» – и я понимаю ответственность, которую мы на себя берём».

Слово из зала попросил от имени представителей муниципалитетов глава Пскова Иван Цецерский. «Всегда дискуссия о бюджете непростая — из года в год. Всегда хочется, чтобы денег было больше. Но не может появится лишних денег, если не прилагать усилий», – сказал он и напомнил, что сейчас областной центр при поддержке региональных властей активно готовится к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году. «Если бы вы знали, как Андрей Анатольевич [Турчак] работает с федеральными министерствами, чтобы лишнюю копейку добыть для Пскова – вы бы по другому относились к этой дискуссии!», – заметил градоначальник и напомнил про выделение средств на строительство новый школы, реконструкцию онкодиспансера, ремонт дорог.

«Не надо лукавить, мы все знаем, кто, почему и за что выступает – надо немного почестнее быть в отношении к людям, – неожиданно перешёл «на личности» Цецерский, апеллируя к оппонентам региональных властей. – Если так будет продолжаться дискуссия – поверьте, вас в этом парламенте и ваших партий больше не будет. Поверьте, я людей знаю. Говорильня никому не нужна. Критикуя – предлагайте! Губернатору тоже надо помогать».

Гегемонию выступление представителей «партии власти» решил разбавить лидер местного ЛДПР Минаков, который посетовал, что в выступлениях единороссов сквозит «чуть ли не эйфория от этого бюджета – ну это не так!» Попутно он сообщил, что во время путешествия по районам области агитпоезда партии Жириновского жители одного из районов, якобы, просили привезти им «живого единоросса», чтобы посмотреть тому в глаза. Либерал-демократ сообщил, что в начале 2017 года состоится очередное турне и пригласил коллег и доминирующей фракции в совместную поездку, пообещав охрану. Тут же на этот выпад отреагировал Всеволод Козловский, который сообщил Минакову: «Нас избирателями не испугаешь, мы во время предвыборной кампании свои округа отработали честно, а не раздавали зонтики жовто-блокитные».

Ещё один представитель «ЕР» – Олег Савельев – также принялся отстаивать компетенции областной администрации в бюджетном процессе на примере ситуации в его округе: «О бюджете знают на местах. На примере моего округа могу сказать, как много сделано по Народной программе. В Кунье это и прекрасно отремонтированная школа, и новый стадион, и отремонтированная кровля в райбольнице, отремонтированные детские садики «Лучик» и «Радуга», отремонтированные дороги, тротуары. Долгие годы в районе не было распахано ни одного гектара, для нас были бедствиями не только весенние, но и осенние палы травы. Сейчас пришли инвесторы, возделывают землю, строят дороги».

В результате бюджет региона во втором и третьем чтениях был принят большинством голосов. Оппозиция как всегда проголосовала против.

А активность депутатов-новичков отметил даже спикер областного Собрания Александр Котов. Закрывая сессию, он отдельно поблагодарил их за участие в дискуссии. Для него как секретаря псковской «Единой России» появление новых ораторов в рядах однопартийцев, очевидно, особенно ценно, потому что партию ранее нередко критиковали за «молчаливость» основной массы её региональных депутатов.

В комментарии ПАИ Александр Алексеевич подчеркнул: «Наши депутаты, которые впервые находятся в нашем законодательном органе, почувствовали накал борьбы – особенно когда рассматриваются важные вопросы, в частности, закон о бюджете на следующий год. У них появилось желание высказаться, и я это только приветствую – это как раз то, о чём я говорил ранее: о конструктивной работе парламента, когда есть дискуссия, когда присутствуют разные точки зрения». Правда, отметил с сожалением он, «со стороны оппозиции конструктива по-прежнему маловато, поскольку аргументы редко подкрепляются фактами».

«Чаще мы слышим прогнозы, что в следующем году мы будем умирать, я не знаю, прозябать в нищете. На самом деле практика-то это не подтверждает. Сколько лет мы принимаем бюджет, и каждый раз мы видим, что затем удаётся дополнительно привлечь федеральные средства, чтобы решать насущные проблемы», – резюмировал председатель областного парламента.

Валерий ВОЛКОВ, фото пресс-службы Псковского областного Собрания