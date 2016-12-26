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Мошенники «заблокировали» банковскую карту псковички

Злоумышленники путем обмана завладели деньгами жительницы Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, псковичке пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру. Неизвестный представился работником банка, и для разблокирования банковской карты он запросил ее реквизиты. Горожанка передала требуемые данные. А через некоторое время с ее карты были сняты более 42 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В частности, установлено, что номер телефона, с которого поступило сообщение, зарегистрирован в Самарской области.
 

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