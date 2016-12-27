Стала известна программа шоу «Всё включено» в псковском аквапарке

15:53, 27 декабря 2016, ПАИ

Стала известна программа шоу «Всё включено», которая пройдет 2, 4 и 6 января в аквапарке «Акваполис». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы представления, мероприятие входит в стоимость билета в аквапарк.

Программа акваелки:

12:00 - Аквагимнастика

12:30 - Открытый купальный кубок по настольному теннису

12:50 - Розыгрыш призов

13:00 - Акваигры – обучение детей плаванию

13:15 - Соляной скраб в Римской парной

14:00 - Детский клуб «Остров Папуасов»

14:25 - Шоу мыльных пузырей страна «Мымляндия»

14:45 - Увлекательное путешествие с миньонами.

15:00 - Мини-диско для детей

15:00 - Соляной скраб в Римской парной

15:30 - Розыгрыш призов

16:00 - Аква-зумба

17:00 - Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой

18:00 – Вечернее шоу (каждый день новое)

19:00 – АКВАдиджей и зажигательное гоу-гоу.

Подробности можно узнать на www.aquapolis60.ru или по телефону 8(8112)701-101. В программе возможны изменения.