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Стала известна программа шоу «Всё включено» в псковском аквапарке

Стала известна программа шоу «Всё включено», которая пройдет 2, 4 и 6 января в аквапарке «Акваполис». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы представления, мероприятие входит в стоимость билета в аквапарк.

Программа акваелки:
12:00 - Аквагимнастика
12:30 - Открытый купальный кубок по настольному теннису
12:50 - Розыгрыш призов
13:00 - Акваигры – обучение детей плаванию
13:15 - Соляной скраб в Римской парной
14:00 - Детский клуб «Остров Папуасов»
14:25 - Шоу мыльных пузырей страна «Мымляндия»
14:45 - Увлекательное путешествие с миньонами.
15:00 - Мини-диско для детей
15:00 - Соляной скраб в Римской парной
15:30 - Розыгрыш призов
16:00 - Аква-зумба
17:00 - Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой
18:00 – Вечернее шоу (каждый день новое)
19:00 – АКВАдиджей и зажигательное гоу-гоу.

Подробности можно узнать на www.aquapolis60.ru или по телефону 8(8112)701-101. В программе возможны изменения.

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