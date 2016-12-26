Благотворительные акции для юных псковичей организуют единороссы накануне Нового года

16:06, 27 декабря 2016, ПАИ

В преддверии новогодних праздников в Псковской области «Единая Россия» организует мероприятия в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Так, в Великих Луках единороссы провели для детей из малоимущих семей благотворительные новогодние утренники. Члены депутатской фракции «Единая Россия» приняли участие в сборе благотворительной помощи, поздравили детей с Новым годом и вручили подарки.

23 декабря новогодний утренник состоялся в кафе «Натали», где собрались маленькие великолучане из малообеспеченных семей. Перед входом в кафе была установлена елка, для детей подготовили праздничные столы. Ребята вместе с родителями пели песни и танцевали. Весь вечер сопровождался поздравлениями. В частности, с наилучшими пожеланиями к собравшимся обратился заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.

Также новогодний праздник состоялся 25 декабря в Центре «Капитан КУК», где маленьких великолучан поздравил член депутатской фракции партии Александр Емельянов.

В канун новогодних праздников Порховское местное отделение «Единой России» также дарило подарки юным жителям района, мероприятия прошли при поддержке депутата областного Собрания, секретаря местного отделения партии Геннадия Григорьева.

Для детей-инвалидов Порховского района были приобретены 60 подарков. Руководитель местного исполнительного комитета партии Светлана Костина совместно с сотрудниками управления соцзащиты населения посетила несколько таких детей и лично вручила им подарки. Остальные ребята получили их на новогодней елке, организованной Порховским социально-культурным комплексом специально для этой категории детей. Кроме того, подарком для школы № 3 стали волейбольные мячи для уроков физкультуры.