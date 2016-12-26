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Политика

Перников предложил Лесникову перенимать опыт по созданию муниципальных отеделений «Опоры России» у Ассоциации юристов

Председатель псковского отделения «Опоры России», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников сегодня, 27 декабря, на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области пожаловался вице-губернатору Сергею Перникову на то, что в муниципалитетах нет специализированных структур для поддержки  небольших фирм и индивидуальных предпринимателей.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, г-н Лесников подчеркнул: «Даже в Пскове нет таких структур. Единственный отдел — комитет потребительского рынка, который работает с торговлей и питанием. Это недоработка». 

«Вы же в «Опоре России»? Возглавьте это направление! Я вам и первое задание дам — Печорский бизнес-инкубатор, — отреагировал Перников. — У вас в муниципалитетах есть отделения?»

«Только в двух, — ответил Валерий Лесников. — Представляете, как в Кунье создать?»

На это вице-губернатор заметил, что с 2010 года в регионе работает Ассоциация юристов России, которая за это время успела открыть уже 10 отделений в муниципалитетах. «Готов поделиться опытом», — сказал Перников. 

«Обратитесь к руководству своих общественных организаций - «Опоры России», «Деловой России». Скажите, что малый и средний бизнес развивается, но нужна поддержка. Совсем другое отношение к региону будет! И нам проще будет работать», — добавил он.

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