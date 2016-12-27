Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут

16:35, 27 декабря 2016, ПАИ

Абонементы на посещение спорткомплекса «Электрон» в Пскове, купленные до смены арендатора бассейна, действовать не будут. Об этом на встрече с журналистами 27 декабря сообщил новый арендатор спорткомплекса Дмитрий Димитрюк, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«При передаче спорткомплекса бывшие арендаторы - компания «Санрайз Систем», вынесли с собой аппаратуру со всей базой данных, а также со всей учетной информацией по абонементам и количествам посещений», - рассказал Дмитрий Димитрюк.

Он добавил, что обратился в компанию «Санрайз Систем» с просьбой вернуть оборудование, но попытка оказалась безуспешной. «В понедельник я связывался с представителями «Санрайз Систем», но они отказались вернуть оборудование для учета абонементов», - отметил Дмитрий Димитрюк. В итоге, он был вынужден приобрести новое оборудование.



Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

Фото: Александр Сидоренко

































«В подобной ситуации я уже ничем помочь не могу тем, кто купил абонемент. Мы приложили все усилия для того, чтобы люди не потеряли свои абонементы. Мы оповестим всех посетителей об изменениях. Обращаться в суд по этому вопросу - это личное дело каждого», - пояснил новый арендатор.

Напомним, 22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.