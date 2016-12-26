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Псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения российско-эстонской границы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы из России в Эстонию 18 иностранными гражданами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Пограничный наряд недалеко от деревни Малыгино Печорского района задержал четверых граждан азиатской внешности. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону российско-эстонской границы, с ними был гражданин России, возможный проводник.

В результате проведения дополнительных поисковых мероприятий в этом же районе, вблизи госграницы, была выявлена и задержана группа уже из десяти иностранцев, у которых отсутствовали документы, дающие право на нахождение в пограничной зоне.
Спустя считанные минуты пограничники задержали еще четверых граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и возможного проводника.

Фото пресс-службы ведомства

В ходе проведения проверочных мероприятий все задержанные сообщили о своем намерении скрытно пересечь российско-эстонскую границу в обход установленных пунктов пропуска с целью убытия в страны Евросоюза. В приграничный район их доставили на четырех автомобилях из Москвы.

Решением Печорского районного суда все задержанные привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. В последующем они будут выдворены за пределы РФ.

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