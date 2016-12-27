Псковичей приглашают на выставку «60 минут будущего»

16:30, 27 декабря 2016, ПАИ

Мечтали ли вы переместиться в будущее и узнать, что ждать от завтрашнего дня?

22 декабря в Псковском музее-заповеднике открыла свои двери интерактивная выставка «XPLACE 60 минут будущего» - это ваша возможность совершить путешествие в мир, который нам еще недоступен.

Впервые в одном пространстве представлены последние технологические новинки, собирающие в себе самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты и аттракционы. Каждый посетитель может получить новые знания в области технологий, испытать на себе новинки цифрового мира и получить незабываемые эмоции, ведь все экспонаты можно не только трогать, но и тестировать на себе.

Виртуальная и дополненная реальность, нейрогаджеты для управления силой мысли, очки, которые перевернут ваш мир, гироскутер, технологии бесконтактного управления, загадка оптической иллюзии - все это на выставке «60 минут будущего»!

Приходи! Смотри! Делай тест-драйвы! Без ярких эмоций вы не уйдете!!!

Время проведения выставки: с 22 декабря по 29 января 2017 года. Каждый понедельник и 27 декабря – выходной. Адрес: улица Некрасова, 7. Группа в соцсети «ВКонтакте»: http://vk.com/xplace60.