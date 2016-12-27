0
18:27
Пьеса, которая не понравилась зрителям
10:22
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
12:18
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
10:49
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
14:30
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
11:38
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
10:56
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной
Еще новости
Культура

Псковичей приглашают на выставку «60 минут будущего»

Мечтали ли вы переместиться в будущее и узнать, что ждать от завтрашнего дня?

22 декабря в Псковском музее-заповеднике открыла свои двери интерактивная выставка «XPLACE 60 минут будущего» - это ваша возможность совершить путешествие в мир, который нам еще недоступен.

Впервые в одном пространстве представлены последние технологические новинки, собирающие в себе самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты и аттракционы. Каждый посетитель может получить новые знания в области технологий, испытать на себе новинки цифрового мира и получить незабываемые эмоции, ведь все экспонаты можно не только трогать, но и тестировать на себе.

Виртуальная и дополненная реальность, нейрогаджеты для управления силой мысли, очки, которые перевернут ваш мир, гироскутер, технологии бесконтактного управления, загадка оптической иллюзии - все это на выставке «60 минут будущего»!

Приходи! Смотри! Делай тест-драйвы! Без ярких эмоций вы не уйдете!!!

Время проведения выставки: с 22 декабря по 29 января 2017 года. Каждый понедельник и 27 декабря – выходной. Адрес: улица Некрасова, 7. Группа в соцсети «ВКонтакте»: http://vk.com/xplace60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пьеса, которая не понравилась зрителям
27 декабря 2016
Пьеса, которая не понравилась зрителям
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
26 декабря 2016
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
24 декабря 2016
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар 6
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
24 декабря 2016
Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
23 декабря 2016
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
22 декабря 2016
В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной
22 декабря 2016
Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной 12
Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2016»
20 декабря 2016
Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2016»

Идет загрузка...