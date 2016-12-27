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Общество

Организация многодетных «Дети – наше будущее» провела шоу «Гостеприимное Палкино»

В воскресенье, 25 декабря, в Центре досуга Палкинского района прошло новогоднее шоу «Гостеприимное Палкино» в рамках «Большого новогоднего марафона» псковской областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше будущее».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, новогодний марафон праздничных выступлений проходит в рамках проекта «Вместе – на одной сцене». В Палкино детский образцовый театр «Бенефис» показал спектакль по сказке «Волшебство Великого Тузаро». 

После этого на сцене прошёл праздничный концерт, организованный силами учеников палкинской детской школы искусств и солистки районного Центра досуга Эллины Мирвалиевой. Завершился праздник новогодней дискотекой с Дедом Морозом и Снегурочкой.

При реализации проекта по эстетическому воспитанию детей «Вместе – на одной сцене» используются средства, выделенные Министерством культуры Российской Федерации, добавили организаторы. 

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