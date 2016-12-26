Покупка автозапчастей обернулась разбирательством в печорской полиции
В Печорах полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся данным, жительница Печор решила через один из сайтов в Интернете приобрести автозапчасти для иномарки. В ходе телефонного общения с продавцом собеседник предложил ей перечислить деньги на указанный счет. Гражданка перевела 13 тысяч рублей, однако заказанный товар так и не получила.
В результате женщина обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники МО МВД России «Печорский» разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.