Покупка автозапчастей обернулась разбирательством в печорской полиции

16:37, 27 декабря 2016, ПАИ

В Печорах полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, жительница Печор решила через один из сайтов в Интернете приобрести автозапчасти для иномарки. В ходе телефонного общения с продавцом собеседник предложил ей перечислить деньги на указанный счет. Гражданка перевела 13 тысяч рублей, однако заказанный товар так и не получила.

В результате женщина обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники МО МВД России «Печорский» разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.