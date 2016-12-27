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Общество

Печорская прокуратура выявила опасные для здоровья нарушения в Детской школе искусств

Прокуратура Печорского района выявила нарушения в Детской школе искусств и внесла в адрес директора учреждения с требованием их устранить. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что на хореографическом отделении в школе обучаются 42 ребенка, 16 из которых не имеют медицинских заключений о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой.

Кроме того, согласно штатному расписанию, в учреждении работают 19 педагогов, в личных делах 5 из них на момент проверки не нашлось справок об отсутствии или наличии судимости.

«Выявленные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, а также не отвечают требованиям к их воспитанию и содержанию», - резюмировали в прокуратуре.

Помимо этого, было установлено, что на официальном сайте МБУДО «Детская школа искусств» отсутствовала гиперссылка для перехода на версию для слабовидящих.

В настоящее время требования прокуратуры Печорского района выполнены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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