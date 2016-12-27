Железнодорожники напомнили великолукским школьникам о безопасном поведении на путях

18:04, 27 декабря 2016, ПАИ

В городе Великие Луки работники Октябрьской железной дороги провели встречи с учащимися лицея № 11, средних образовательных школ № 16, № 6, № 5 и Педагогического лицея, посвященные правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской магистрали.

Открытые уроки были проведены в рамках профилактической акции «Осторожно, поезд!», направленной на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Сотрудники дистанции пути Великие Луки рассказали школьникам, почему железная дорога является зоной повышенной опасности, и какие правила необходимо соблюдать при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, на лекциях сотрудники железной дороги раздавали школьникам специально разработанные тематические памятки, где прописаны основные правила безопасности.