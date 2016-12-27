Бежаницкий районный суд отклонил жалобу землевладельца на постановления Управления Россельхознадзора

17:04, 27 декабря 2016, ПАИ

Бежаницкий районный суд отклонил жалобу псковского землевладельца на постановления Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям о привлечении его к административной ответственности за нарушения законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки в Бежаницком районе специалисты обнаружили шесть заросших участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 36 га. По результатам осмотра земель и проверки представленных документов было установлено, что участки в районе деревни Захарино не обрабатываются давно - они простаивают с 2012 года, зарастая на всей площади древесно-кустарниковой растительностью.

Управление Россельхознадзора привлекло собственника к административной ответственности за невыполнение мероприятий по защите земель от зарастания (часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ) и за неиспользование земель сельхозназначения более трех лет (часть 2 статьи 8.8 КоАП РФ). Ему были назначены штрафы в размере 18 тыс. рублей и 120 тыс. рублей.

Не согласившись с этим решением, землевладелец обратился в суд с жалобой на действия надзорного органа и просил об отмене постановлений. В обоснование жалобы он ссылался на то, что срок привлечения к административной ответственности нарушен, так как постановления по его делу были вынесены за пределами двух месяцев.

Однако суд отказал в удовлетворении заявленной жалобы и разъяснил, что Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям неоднократно направляло в адрес ответчика уведомления о необходимости явиться для составления протоколов, но все они вернулись обратно с отметкой об истечении срока хранения.

А правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 8.7 и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ, являются длящимися, и в этом случае сроки давности привлечения к ответственности начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения и составляют один год (статья 4.5 КоАП РФ).

Суд отметил, что собственник длительное время не использовал земли для ведения сельхозпроизводства, допустил их зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью, за что был правомерно привлечен к административной ответственности.

