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Общество

В Псковской области отличившиеся сотрудники МЧС получили медали и нагрудные знаки по случаю Дня спасателя

27 декабря в Главном управлении МЧС России по Псковской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В автотранспортной части ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» собрались руководство и личный состав Управления, подчиненных подразделений, ветераны и приглашённые гости. Под звуки марша в зал внесли знамя Главного управления МЧС России по Псковской области, прозвучал государственный гимн.

С поздравлениями к присутствующим обратился начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. Он отметил, что профессия спасателя является одной из важных профессий на земле. «Пожарные и спасатели Псковщины пользуются у жителей области заслуженным авторитетом и доверием: изо дня в день выполняют свой служебный долг, рискуя собственным здоровьем, а порой и жизнью. Человек выбирает профессиональную деятельность в соответствии со своими убеждениями и ценностями. Наша профессия сопряжена с постоянным риском во имя спасения, самоотверженностью, отвагой, истинным мужеством, это не просто работа - это призвание» - сказал руководитель.

В своей речи он также подвел некоторые итоги уходящего года: «Специалисты МЧС на высоком уровне занимались делом спасения и оказания помощи населению в самых различных ситуациях. За этот год произошло много важных для нас событий, каждое из которых является неоценимым вкладом в общую копилку профессионального мастерства, в наше общее дело».

В. Филимонов поздравил всех работников и ветеранов системы МЧС с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия, жизненной энергии. «Поздравляю весь личный состав, пожарных и спасателей, сотрудников и специалистов Главного управления и подчиненных подразделений с праздником – Днём спасателя!» - сказал он.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Кроме того, с приветственной речью выступили гости – председатель Совета ветеранской организации Главного управления МЧС России по Псковской области Анатолий Тёркин и председатель псковского отделения РОССОЮЗСПАСа Николай Сучков.

В ходе церемонии награждения отличившиеся сотрудники Главного управления и подчинённых подразделений получили медали и нагрудные знаки МЧС России, а также почетные грамоты и очередные звания.

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