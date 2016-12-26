0
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
17:42
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:59
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
11:23
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
09:42
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
09:25
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе
Еще новости
Спорт

Допинговый контроль стал одной из тем для обсуждения на семинаре по боксу в Великих Луках

В Великих Луках прошел областной семинар по боксу и единоборствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки псковского региона.

В Великолукской академии физической культуры и спорта собрались 44 ведущих специалиста в этой сфере.

Перед участниками семинара выступили известные ученые и практики не только в области, но и за его пределами. Это доктор биологических наук, профессор Екатерина Андрианова, кандидат педагогических наук, доцент Валерий Копаев и другие.

В программе семинара были сообщения и дискуссии по вопросам планирования и контроля  тренировочного процесса, допинга и допингового контроля, организации и проведения соревнований по боксу и единоборствам, а также практические занятия (мастер-классы) по технико-тактической и физической подготовке боксера.

В библиотеке вуза участники семинара смогли ознакомиться с научно-методической литературой по обсуждаемому предмету.

«Собравшиеся высоко оценили методический потенциал преподавательского состава Академии и выразили надежду на новые встречи», - отметили в Центре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
26 декабря 2016
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
26 декабря 2016
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
26 декабря 2016
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
26 декабря 2016
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе
25 декабря 2016
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе 1
Основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич вывдвинут на «Народное признание»
24 декабря 2016
Основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич вывдвинут на «Народное признание»

Идет загрузка...