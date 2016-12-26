Допинговый контроль стал одной из тем для обсуждения на семинаре по боксу в Великих Луках

17:26, 27 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках прошел областной семинар по боксу и единоборствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки псковского региона.

В Великолукской академии физической культуры и спорта собрались 44 ведущих специалиста в этой сфере.

Перед участниками семинара выступили известные ученые и практики не только в области, но и за его пределами. Это доктор биологических наук, профессор Екатерина Андрианова, кандидат педагогических наук, доцент Валерий Копаев и другие.

В программе семинара были сообщения и дискуссии по вопросам планирования и контроля тренировочного процесса, допинга и допингового контроля, организации и проведения соревнований по боксу и единоборствам, а также практические занятия (мастер-классы) по технико-тактической и физической подготовке боксера.

В библиотеке вуза участники семинара смогли ознакомиться с научно-методической литературой по обсуждаемому предмету.

«Собравшиеся высоко оценили методический потенциал преподавательского состава Академии и выразили надежду на новые встречи», - отметили в Центре.