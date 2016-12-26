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В новогодние праздники псковские приставы будут дежурить на приграничных пунктах пропуска

В новогодние праздники приставы будут дежурить в многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Бурачки», «Куничина Гора», «Шумилкино», «Убылинка», «Лудонка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.  Дежурство приставов организовано в целях восстановления временно ограниченных прав на выезд из РФ должников по исполнительным производствам.

Псковичам напомнили, что основанием для принятия решения о необходимости экстренной отмены временного ограничения на выезд должника из РФ  будут являться наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, на депозитном счёте структурного подразделений территориального органа ФССП России и предъявление должником в пункте пропуска через Государственную границу платежного документа о погашении задолженности по исполнительному производству (платежных документов с отметками банка, квитанций терминалов, справок об отсутствии задолженности).

На сегодняшний день судебные приставы Псковской области вынесли  свыше 19 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу на сумму свыше 5 млрд рублей. «Применение данной меры побуждает должников к погашению своих долгов, в результате ими уже оплачено 53 млн. рублей», - отметили в пресс-службе УФССП.

Там добавили, что снятие ограничения занимает определенное время — до 10 дней, поэтому об оплате   долгов необходимо позаботиться заранее.

Узнать о том, есть ли долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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