В Пскове наркополицейские организовали праздник с Дедом Морозом и Петухом

17:45, 27 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с членами Общественного совета при УМВД РФ по Псковской области организовали новогодний праздник для детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Проходил вечер в школе № 11, куда были приглашены ребята из Областного центра семьи. Им вручили подарки, призы, настольные игры, книги. А затем школьники представили для гостей театрализованное представление. Перед ребятами предстали новогодние герои сказок - Снежинки, Баба-яга, Леший, а также символ наступающего года – Петух.

«Много радости доставили главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Они водили хороводы вокруг ёлки, пели песни, танцевали», - рассказали организаторы мероприятия.

Также под руководством педагога-организатора школы Елены Балыковой были представлены номера, которые подготовили юные кинологи со своими питомцами.