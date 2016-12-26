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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже

Утром 26 декабря экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что у дома по улице Л. Поземского, неизвестный мужчина, с применением насилия, пытался  похитить сумочку с документами и деньгами у женщины.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники Росгвардии незамедлительно предприняли необходимые меры и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний гражданин без определенного места жительства.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции.

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