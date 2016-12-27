4
10:50
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
22:46
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
20:14
В Пскове по 22-м адресам начинают работу ёлочные базары
18:10
Как британский двор остался без псковского кола
16:10
Минус 25%: Дни экономии в автосалоне «Псков-Лада»
09:42
На новогодних праздниках псковичей приглашают в «Акваполис» на шоу «Все включено»
15:34
Посетители аквапарка «Акваполис» могут получить скидку в 50% в подарок
Еще новости
Маркет

Хлопонин: валокордин, йод и зеленку не будут продавать по рецепту

Российский вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. «Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует»,— приводит его слова ТАСС.

«Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают»,— ответил господин Хлопонин на вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка останутся безрецептурными медикаментами.

Таким образом, вице-премьер подтвердил информацию источника агентства «РИА Новости». Ранее Хлопонин рассказал о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». Официальный представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство в январе составит перечень отпускаемых по рецепту спиртосодержащих лекарств.

Подобные идеи стали появляться после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. С 17 декабря в больницы поступают люди с отравлением метиловым спиртом, все они употребили внутрь это концентрированное средство для принятия ванн.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
27 декабря 2016
«Ростелеком» в СЗФО начал предоставлять комплексное решение по организации в гостиницах трансляции «Интерактивного ТВ»
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
23 декабря 2016
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
В Пскове по 22-м адресам начинают работу ёлочные базары
23 декабря 2016
В Пскове по 22-м адресам начинают работу ёлочные базары
Минус 25%: Дни экономии в автосалоне «Псков-Лада»
22 декабря 2016
Минус 25%: Дни экономии в автосалоне «Псков-Лада»
На новогодних праздниках псковичей приглашают в «Акваполис» на шоу «Все включено»
22 декабря 2016
На новогодних праздниках псковичей приглашают в «Акваполис» на шоу «Все включено»
Посетители аквапарка «Акваполис» могут получить скидку в 50% в подарок
20 декабря 2016
Посетители аквапарка «Акваполис» могут получить скидку в 50% в подарок 3
Сеть клубов «С-фитнес» подарила псковичам грандиозный праздник
12 декабря 2016
Сеть клубов «С-фитнес» подарила псковичам грандиозный праздник
Спортивный клуб «С-фитнес» дарит новогодние подарки
07 декабря 2016
Спортивный клуб «С-фитнес» дарит новогодние подарки

Идет загрузка...