Хлопонин: валокордин, йод и зеленку не будут продавать по рецепту

19:30, 27 декабря 2016, ПАИ

Российский вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. «Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует»,— приводит его слова ТАСС.

«Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают»,— ответил господин Хлопонин на вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка останутся безрецептурными медикаментами.

Таким образом, вице-премьер подтвердил информацию источника агентства «РИА Новости». Ранее Хлопонин рассказал о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». Официальный представитель Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство в январе составит перечень отпускаемых по рецепту спиртосодержащих лекарств.

Подобные идеи стали появляться после массового отравления «Боярышником» в Иркутске. С 17 декабря в больницы поступают люди с отравлением метиловым спиртом, все они употребили внутрь это концентрированное средство для принятия ванн.