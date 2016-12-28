Роспотребнадзор обновляет концепцию защиты прав потребителей

10:06, 28 декабря 2016, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство ведет работу над обновленной концепцией прав потребителей. «Мы прорабатываем сейчас проект новой стратегии по защите прав потребителя в Российской Федерации, потому что закон, как бы хорош он ни был, но все-таки он писался уже почти 25 лет назад. Несмотря на то что в него вносилось очень много изменений, он требует определенных концептуальных дополнительных изменений с учетом того, что мир очень быстро меняется»,— сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Она призвала жителей России активнее направлять жалобы в Роспотребнадзор в случае нарушения их прав. «Последние несколько лет количество жалоб примерно одинаковое — оно чуть превышает полмиллиона. Мы считаем, что это крайне недостаточно. Потребитель очень редко жалуется, его обижают гораздо чаще, чем он берется написать жалобу»,— отметила Попова.