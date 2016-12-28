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Общество

Роспотребнадзор обновляет концепцию защиты прав потребителей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство ведет работу над обновленной концепцией прав потребителей. «Мы прорабатываем сейчас проект новой стратегии по защите прав потребителя в Российской Федерации, потому что закон, как бы хорош он ни был, но все-таки он писался уже почти 25 лет назад. Несмотря на то что в него вносилось очень много изменений, он требует определенных концептуальных дополнительных изменений с учетом того, что мир очень быстро меняется»,— сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Она призвала жителей России активнее направлять жалобы в Роспотребнадзор в случае нарушения их прав. «Последние несколько лет количество жалоб примерно одинаковое — оно чуть превышает полмиллиона. Мы считаем, что это крайне недостаточно. Потребитель очень редко жалуется, его обижают гораздо чаще, чем он берется написать жалобу»,— отметила Попова.

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