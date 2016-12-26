Регулярное авиасообщение с Египтом могут возобновить в январе 2017 года

19:43, 27 декабря 2016, ПАИ

Министр транспорта Максим Соколов назвал вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом. «Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром»,— цитирует ТАСС министра.

По его словам, решение по возобновлению полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основе заключений экспертов. «Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме»,— добавил Соколов.

Министр также отметил, что Египет пока не приглашал российских специалистов для проверки египетских аэропортов. «Как только наши египетские коллеги сообщат нам о готовности этих аэропортов принять соответствующую комиссию, мы тоже туда направим наших специалистов»,— подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться после того, как египетская сторона обеспечит безопасность российских пассажиров. Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.