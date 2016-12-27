Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет

20:06, 27 декабря 2016, ПАИ

Торжественный вечер, посвященный 140-летию Псковского музея-заповедника, прошел в Пскове сегодня, 27 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города. В Парадном зале картинной галереи состоялась презентация истории музея.

Директор музея-заповедника Юрий Киселев приветствовал гостей, отметив, что это заключительное мероприятие в рамках празднования юбилея музея-заповедника, которому предшествовало множество проектов, появление новых экспозиционных площадок. Он пожелал коллегам новых творческих планов и успехов.

Далее было зачитано поздравление от имени министр культуры РФ Владимира Мединского.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что псковскому музею отведена особая роль: «Находясь в таком уникальном месте, как псковская земля, музей несет на себе ответственность за создание проекции, которая отвечала бы на вопросы истории государства российского». Она также добавила, что учреждение на протяжение многих лет отвечает высокому качеству музейного дела.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко выразил признательность ветеранам музея и тем, кто перенял опыт и инициативу развития учреждения.

«Вы помогаете ощутить живую связь времен и судеб, постичь всю красоту и величие нашего прошлого. Позвольте поблагодарить вас за ответственный и подвижнический труд, высокий профессионализм, энтузиазм, а также за весомый вклад в сохранение историко-культурного богатства Псковщины», - поздравил коллектив музея заместитель главы города Пскова Игорь Сиротин. Он вручил директору музея Юрию Киселеву приветственный адрес с наилучшими пожеланиями. Сотрудники музея были поощрены Почетными грамотами главы города Пскова.

Кроме того, слова признательности и поздравления звучали от имени администрации города Пскова, министерства иностранных дел в Пскове и других официальных лиц.

В качестве gочетных гостей на праздник были приглашены прежние руководители музея Ольга Волочкова, Наталия Дубровская и Александр Голышев. В ходе мероприятия работникам, дарителям и ветеранам музея были вручены 5 «Памятных медалей Л.А. Творогова», а также благодарности музея сотрудникам учреждения и представителям средств массовой информации.