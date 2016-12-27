Новый подход в господдержке малого и среднего бизнеса рассмотрели члены Координационного совета при администрации Псковской области

20:27, 27 декабря 2016, ПАИ

Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области провел во вторник, 27 декабря, заместитель губернатора Сергей Перников. Одним из первых участники совещания обсудили вопрос о приоритетных направлениях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сергей Перников рассказал, что в 2017 году подход государства к системе поддержки малого и среднего бизнеса меняется. Его суть заключается в том, что государство сосредотачивает усилия на нефинансовых мерах поддержки, а финансовый инструмент переводит на возвратную основу.

В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Псковской области из федерального бюджета будет направлена единая субсидия в размере 30 млн рублей, еще порядка 2,6 млн рублей будет выделено из областного бюджета. Средства пойдут на реализацию пяти направлений господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставление микрозаймов, обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимателей, Центра поддержки экспорта, Центра инноваций социальной сферы, а также создание регионального центра инжиниринга.

Сергей Перников обратил внимание членов корсовета на то, что представители бизнеса должны быть готовыми к нововведениям и понимать, что эффективность мер поддержки будет измеряться на каждом этапе реализации проектов, на которые средства поддержки были направлены.

Вице-губернатор сообщил, что малый и средний бизнес составляет существенную часть экономики региона и играет важную роль с точки зрения количества занятых граждан и объема производимой продукции. Благодаря поддержке, которая была оказана в 2016 году более 2 тыс субъектам малого и среднего бизнеса, удалось сохранить не менее 5 тыс рабочих мест и создать 110 новых, инвестировать в новое оборудование порядка 200 млн рублей, заключить 13 новых экспортных контрактов, увеличить количество малых предпринимателей на 10%, объем экспорта — на 4%.

Заместитель Губернатора напомнил, что в 2017 году начнется внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Она предусматривает развитие системы одного окна, сельхозкооперации, реализацию образовательных программ, финансово-имущественную поддержку, систему налоговых льгот, содействие начинающим предпринимателям, создание единой информационной системы предпринимательства, снижение избыточных требований и другие направления.

В продолжение заседания члены совета рассмотрели вопрос о результатах проверки исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета субъектами малого и среднего предпринимательства в 2013 — 2015 годах. Мониторинг эффективности мер поддержки и соответствующая проверка выявили ряд нарушений. В частности, несколько получателей субсидии не исполнили своих обязательств по созданию новых рабочих мест. В настоящее время решается вопрос о возвращении полученной субсидии в бюджет.

Затем были заслушана информация руководителей органов исполнительной власти региона, входящих в состав совета. О реализации мероприятий поддержки малых форм хозяйствования доложил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов. С 2012 года 103 фермера (86 начинающих фермеров и 17 семейных ферм) получили господдержку в виде грантов на общую сумму более 189 млн рублей. Благодаря фермерским хозяйствам в Псковской области было создано 135 рабочих мест. В региональном бюджете на 2017 год также запланированы средства на поддержку хозяйств, при этом размер грантов увеличат. Помимо этого планируется создать программу поддержки кооперативов. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 44 млн рублей. Николай Романов добавил, что грантовая поддержка пользуется спросом у фермеров — на одно место в конкурсе приходится пять участников.

В рейтинге по уровню безработицы в Северо-Западном федеральном округе Псковская область находится на пятом месте. Такую информацию сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников. С 2009 по 2016 год, за время реализации программы поддержки безработных граждан, собственное дело открыли более 5 тысяч человек, из них более 21% продолжают трудовую деятельность. Особой популярностью среди населения пользуются оптовая и розничная торговля (более 1,6 тыс человек) и сельское хозяйство (1,5 тыс человек). В бюджете области на 2017 год также предусмотрены средства на реализацию мер поддержки самозанятого населения в размере 5 млн рублей.

О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе доложила и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Козина. Всего в регионе работают 26 рыбодобывающих организаций, все они, по сути, являются субъектами малого и среднего бизнеса и испытывают трудности, характерные для подобного рода предприятий по всей России: изношенность материально-технической базы, недостаток орудий лова и другие.

При этом не все организации подают заявки на государственную поддержку. Максимальное количество получателей в Псковской области было зарегистрировано в 2013 году, когда субсидии получили 17 предприятий. В 2016 году было заключено 13 соглашений на общую сумму 2 млн 258 тыс рублей. В 2017 году из областного бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса будет направлено 4 млн рублей.

О мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи в 2017 году рассказал заместитель начальника государственного управления образования Псковской области Александр Егоров. Речь идет о федеральной программе «Ты — предприниматель», которая уже на протяжении 3 лет реализуется совместно с Псковским государственным университетом, Псковским бизнес-инкубатором и Фондом гарантий и развития предпринимательства в Псковской области. В 2016 году программа охватила порядка 500 человек, более 150 молодых людей прошли обучение, создано 16 субъектов малого и среднего предпринимательства.

По окончании докладов были заслушаны предложения тех членов Координационного совета, которые представляют некоммерческие организации, выступающие в интересах малого и среднего бизнеса. Участники встречи обсудили тему кооперации малых предприятий, искоренения незаконного предпринимательства и вовлечения самозанятых граждан в легальный сектор, а также повышения предпринимательской инициативности среди молодежи. Кроме того, было решено скоординировать работу по поиску потенциальных предпринимателей, готовых реализовывать уже разработанные проекты. В заключение Сергей Перников призвал членов корсовета выдвигать конкретные предложения, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, которое составляет основу экономики. Следующее заседание совета состоится в феврале 2017 года.