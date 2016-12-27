Новогодний праздник для детей из Опочецкого детского сада устроил псковский Детский фонд

20:37, 27 декабря 2016, ПАИ

Во вторник, 27 декабря 2016 года детский сад «Светлячок» города Опочка встречал гостей из Псковского областного отделения Российского детского фонда и Ротари клуба «Псков» с новогодними подарками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детском фонде.

В этом году в рамках своей акции «Открытка Деду Морозу» сотрудники Детского фонда получили 40 новогодних открыток с детскими мечтами от ребят из самых нуждающихся семей из Опочецкого детского сада «Светлячок». Ротари клуб проявил инициативу и исполнил половину из них. Остальную часть новогодних желаний исполнили отзывчивые псковичи, приняв участие в акции «Стань Дедом Морозом!». Все желающие могли узнать из этих открыток о том, чего так ждет ребенок на Новый год: книга со сказками, конструктор, футбольный мяч… Открытки выкладывались на страничке Детского фонда в социальной сети «Вконтакте», а также неравнодушные псковичи могли взять открытку с детским желанием в офисе Фонда. Таким образом, благодаря поддержке Ротари клуба и отзывчивости псковичей удалось осуществить трогательные детские желания из всех открыток.

Новогодний праздник начался с небольшого новогоднего представления, которое подготовили мальчики и девочки совместно с воспитателями детского сада. Дети радостно танцевали, играли и водили хороводы вместе с Дедом Морозом. Все с удовольствием погрузились в атмосферу Нового года. Праздник завершился вручением долгожданных именных и сладких подарков.

От лица воспитанников Опочецкого детского сада «Светлячок» Детский фонд искренне благодарит неравнодушных членов Псковского Ротари клуба и отзывчивых псковичей за подарки.