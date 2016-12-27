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Общество

Новогодний праздник для детей из Опочецкого детского сада устроил псковский Детский фонд

Во вторник, 27 декабря 2016 года детский сад «Светлячок» города Опочка встречал гостей из Псковского областного отделения Российского детского фонда и Ротари клуба «Псков» с новогодними подарками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детском фонде.

В этом году в рамках своей акции «Открытка Деду Морозу» сотрудники Детского фонда получили 40 новогодних открыток с детскими мечтами от ребят из самых нуждающихся семей из Опочецкого детского сада «Светлячок». Ротари клуб проявил инициативу и исполнил половину из них. Остальную часть новогодних желаний исполнили отзывчивые псковичи, приняв участие в акции «Стань Дедом Морозом!». Все желающие могли узнать из этих открыток о том, чего так ждет ребенок на Новый год: книга со сказками, конструктор, футбольный мяч… Открытки выкладывались на страничке Детского фонда в социальной сети «Вконтакте», а также неравнодушные псковичи могли взять открытку с детским желанием в офисе Фонда. Таким образом, благодаря поддержке Ротари клуба и отзывчивости псковичей удалось осуществить трогательные детские желания из всех открыток.

Новогодний праздник начался с небольшого новогоднего представления, которое подготовили мальчики и девочки совместно с воспитателями детского сада. Дети радостно танцевали, играли и водили хороводы вместе с Дедом Морозом. Все с удовольствием погрузились в атмосферу Нового года. Праздник завершился вручением долгожданных именных и сладких подарков.

От лица воспитанников Опочецкого детского сада «Светлячок» Детский фонд искренне благодарит неравнодушных членов Псковского Ротари клуба и отзывчивых псковичей за подарки.

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