Упрощение визового режима между Россией и Японией вступит с 1 января 2017 года

20:41, 27 декабря 2016, ПАИ

С 1 января 2017 года с российской и японской сторон вступают в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима для граждан обеих стран. «Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря российско-японской встречи на высшем уровне в целях наращивания взаимовыгодных связей по широкому кругу направлений между Российской Федерацией и Японией»,— говорится в сообщении МИД России. Отмечается, что указанные шаги будут применяться сторонами в соответствии с положениями национального законодательства двух стран, пишет Коммерсант.

Напомним, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никаи встретился с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Токио полностью отменил существовавшее ранее требование японского гаранта для выдачи разрешения на въезд и ввел для российских граждан пятилетние визы.