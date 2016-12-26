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Политика

Упрощение визового режима между Россией и Японией вступит с 1 января 2017 года

С 1 января 2017 года с российской и японской сторон вступают в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима для граждан обеих стран. «Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря российско-японской встречи на высшем уровне в целях наращивания взаимовыгодных связей по широкому кругу направлений между Российской Федерацией и Японией»,— говорится в сообщении МИД России. Отмечается, что указанные шаги будут применяться сторонами в соответствии с положениями национального законодательства двух стран, пишет Коммерсант.

Напомним, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тосихиро Никаи встретился с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Токио полностью отменил существовавшее ранее требование японского гаранта для выдачи разрешения на въезд и ввел для российских граждан пятилетние визы.

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