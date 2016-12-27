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Общество

Профильные комитеты Псковской городской думы провели заседания накануне сессии

В рамках подготовки к 77-ой сессии в Псковской городской думе прошли заседания профильных комитетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Так, комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской думы рассмотрел поправки в проект бюджета города Пскова на 2016 год, а также внесенные депутатами, администрацией муниципалитета и жителями города Пскова поправки в проект бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ко второму чтению.

На заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под руководством его председателя Константина Болотина депутаты рассмотрели 13 вопросов, в основном, имущественного характера, которые планируется вынести завтра на сессию. В ходе обсуждения они дали согласие муниципальному бюджетному учреждению «Псковский бизнес-инкубатор» на предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства в 2017 году нежилых помещений.

Члены комитета по ЖКХ вынесли на сессию с положительной рекомендацией вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2017 год в размере 32 947 рублей.

Правовой комитет поддержал пакет вопросов об исключении экс-депутата Сергея Калинина из составов комитетов гордумы и муниципальных комиссий в связи со сложением полномочий.

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