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Политика

Монголия просто так попросила у России 100 миллиардов рублей

Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». При этом представители азиатской страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.

Москва отказала в выдаче средств, поскольку «в отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметрах российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров», отмечается в протоколе встречи представителей двух стран.

Заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 13 декабря в Улан-Баторе.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией. Согласно договору, долг размером 174,2 миллиона долларов прощается на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.

В документе было сказано, что «наличие неурегулированных финансовых обязательств Монголии перед Россией выступало сдерживающим фактором развития инвестиционного двустороннего сотрудничества». Теперь Улан-Батор должен перечислить Москве 3,8 миллиона долларов.

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