На железнодорожном вокзале Пскова псковские казаки исполнили песни военных лет
Псковские казаки, кадеты и патриотически настроенные жители областного центра приняли песенную эстафету от жителей Донецка и исполнили 27 декабря на железнодорожном вокзале Пскова песни военных лет.
Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель псковской областной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов, сводный церковный хор прихода православного храма святого благоверного князя Александра Невского составил основу акции.
«Первой была исполнена песня, прозвучавшая на вокзале в Донецке – «От героев былых времён». Далее участники флэшмоба почтили память минутой молчания погибших в авиакатастрофе участников ансамбля имени Александрова и других погибших. Закончился флешмоб исполнением казачьих песен. Мы выражаем благодарность всем гражданам и должностным лицам, принимавшим участие подготовке и проведении данного патриотического флешмоба. Надеемся, что наступающий 2017 год положит конец уничтожению православных русских как на территории, оккупированной фашистами Украины, так и на территории братской Сирии», - сообщил Игорь Иванов.
В акции приняли участие прихожане православного храма святого благоверного князя Александра Невского, казаки Западного казачьего резерва, псковские кадеты, активисты военно - патриотического клуба «Русский десант» и члены общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн». Акцию благословил настоятель храма князя Александра. Невского отец Олег Теор.