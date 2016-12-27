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СКР изъял у очевидца видеозапись авиакатастрофы Ту-154

СКР сообщил детали расследования уголовного дела, возбужденного из-за катастрофы Ту-154 в Черном море. По данным ведомства, за прошедшие сутки установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы. Среди них человек, который снял взлет, полет и падение самолета. Также были изъяты видеозаписи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, пишет Коммерсант.

Кроме того, «получены образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета», назначены соответствующие исследования. Также назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Отмечается, что потерпевшими по делу признано более 90 человек.

Ранее стало известно, что появилась приоритетная версия авиакатастрофы, согласно которой лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.

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