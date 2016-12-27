Психологи: После ссоры надо подумать о мирных способах урегулирования

21:29, 27 декабря 2016, ПАИ

Если в жизни человека произошла крупная ссора с окружающими, то, по словам ученых из Университета Эксетера, не стоит пытаться забыть о произошедшем конфликте. Вместо этого следует воспроизвести все его детали в уме.

Это позволит предотвратить возникновение чувства неуверенности в себе и даже развитие депрессии. Размышления о контексте ссоры, ее причинах и альтернативных способах разрешения конфликта помогут понять, как избежать усугубления ситуации.

Кажется, что из-за подобных мыслей человек может почувствовать себя никчемным и впасть в депрессию. Но серия экспериментов показала: когда люди прокручивали эмоциональный сценарий у себя в голове с акцентом на сенсорные детали, вспоминая, что произошло, как и где, они начинали реагировать конструктивнее и переставали расстраиваться по поводу произошедшей ссоры и конфликтов, которые могли возникнуть в будущем. Применение данной техники способствовало улучшению психологического состояния людей.

Психологи из Университета Ватерлоо и Йельского университета говорят, что в случае конфликта с партнером не стоит выплескивать все свои негативные эмоции и потом сожалеть об этом. Лучше сесть и подумать о будущем со своим возлюбленным.

Исследование показало, что участники, думавшие о будущем, говорили об отношениях в более позитивном ключе. Кроме того, они были готовы простить партнера и видели положительные стороны конфликта, пишет Росбалт.