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Общество

Онищенко: человек чисто психологически привык пить «валерьяночку»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что валокордин давно не является эффективным лекарством, передает РИА «Новости».

По его мнению, существуют более современные препараты, поэтому в случае ограничений на продажу спиртосодержащих лекарств ничего страшного не произойдет.

«Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин. Он не помогает, есть другие хорошо действующие препараты… Уже есть замена, это раньше их не было. И это можно запретить», — сказал Онищенко.

По его мнению, многие лекарства можно выпускать не в виде спиртосодержащих капель, а в таблетках.

«Пустырник можно производить в таблетках, зайдите в аптеку, есть пузырек пустырника, а есть таблетка пустырника», — отметил депутат.

Как ранее сообщил вице-премьер России Александр Хлопонин, отпуск валокордина по рецептам начнется со второго квартала 2017 года.

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