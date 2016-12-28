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Общество

Минкультуры предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство культуры России предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента, сообщает RNS.

Как заявил глава ведомства Владимир Мединский, Минкультуры поддерживает резкое ужесточение «антипиратского» закона, соответствующие предложения разрабатываются с депутатами Госдумы.

По словам Мединского, это обсуждалось на встрече у вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе.

Министр отметил, что ведомство предлагает комплекс мер, направленных на ужесточение «антипиратского» законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», – сказал он.

Мединский добавил, что если более жесткий вариант «антипиратского» законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет принят и не будет исполняться в России, то можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб.

Ранее сообщалось, что Минкультуры и Госдума разработают законопроект о борьбе с пиратством в интернете.

 

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