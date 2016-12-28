Минкультуры предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента

09:46, 28 декабря 2016, ПАИ

Министерство культуры России предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента, сообщает RNS.

Как заявил глава ведомства Владимир Мединский, Минкультуры поддерживает резкое ужесточение «антипиратского» закона, соответствующие предложения разрабатываются с депутатами Госдумы.

По словам Мединского, это обсуждалось на встрече у вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе.

Министр отметил, что ведомство предлагает комплекс мер, направленных на ужесточение «антипиратского» законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», – сказал он.

Мединский добавил, что если более жесткий вариант «антипиратского» законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет принят и не будет исполняться в России, то можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб.

Ранее сообщалось, что Минкультуры и Госдума разработают законопроект о борьбе с пиратством в интернете.