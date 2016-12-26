0
13:24
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
15:23
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
11:44
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:18
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
18:10
Со сферы образования начал ряд встреч по обсуждению бюджета на 2017 год глава Пскова
09:23
Прокуратура не позволила директору дедовичской школы ликвидировать интернат
01:06
Александр Котов принял участие в приёмке первой за 29 лет новостройки в Заплюсье
Еще новости
Соцсфера

Китай устроит «туалетную революцию» для привлечения туристов

Китайские власти заявили, что страна будет развивать сектор туризма, а одним из первых шагов будет обновление и улучшений условий в большей части общественных туалетов в главных туристических местах, сообщает The Financial Express.

Китай заявил, что, согласно плану модернизации, намечена полномасштабная «туалетная революция» из-за большого количества жалоб на антисанитарные условия в местах общего пользования.

Отмечается, что в стране хотят построить и отремонтировать почти 100 тыс. общественных уборных к 2020 году.здание пишет, что в правительстве предсказывают рост числа иностранных туристов до 150 млн к 2020 году с 134 млн в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Китай планирует инвестировать $290 млрд в развитие туризма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
24 декабря 2016
Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 декабря 2016
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
22 декабря 2016
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
Со сферы образования начал ряд встреч по обсуждению бюджета на 2017 год глава Пскова
21 декабря 2016
Со сферы образования начал ряд встреч по обсуждению бюджета на 2017 год глава Пскова
Прокуратура не позволила директору дедовичской школы ликвидировать интернат
16 декабря 2016
Прокуратура не позволила директору дедовичской школы ликвидировать интернат 2
Александр Котов принял участие в приёмке первой за 29 лет новостройки в Заплюсье
15 декабря 2016
Александр Котов принял участие в приёмке первой за 29 лет новостройки в Заплюсье
Андрей Турчак и Ольга Голодец договорились о строительстве новой школы в Великих Луках
08 декабря 2016
Андрей Турчак и Ольга Голодец договорились о строительстве новой школы в Великих Луках 4

Идет загрузка...