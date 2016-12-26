Китай устроит «туалетную революцию» для привлечения туристов

21:55, 27 декабря 2016, ПАИ

Китайские власти заявили, что страна будет развивать сектор туризма, а одним из первых шагов будет обновление и улучшений условий в большей части общественных туалетов в главных туристических местах, сообщает The Financial Express.

Китай заявил, что, согласно плану модернизации, намечена полномасштабная «туалетная революция» из-за большого количества жалоб на антисанитарные условия в местах общего пользования.

Отмечается, что в стране хотят построить и отремонтировать почти 100 тыс. общественных уборных к 2020 году.здание пишет, что в правительстве предсказывают рост числа иностранных туристов до 150 млн к 2020 году с 134 млн в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Китай планирует инвестировать $290 млрд в развитие туризма.